Gattuso avvisa: “Mondiale chiodo fisso, ma niente fantasmi”

L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso , ha rilasciato una lunga intervista ai canali di Vivo Azzurro TV . In vista dei decisivi play-off di marzo, l’ex tecnico (mancato) della Fiorentina ha tracciato la rotta per gli Azzurri, sottolineando l’importanza della tenuta mentale:

"Non dobbiamo ripetere l'errore di quattro anni fa. Oggi le partite facili non esistono più. L’importante è la reazione: non dobbiamo andare in 'down' se qualcosa va storto, serve continuità per 90 minuti . Ci giocheremo qualcosa di fondamentale per tutta la nazione, dovremo arrivarci con tranquillità e amor proprio per questa maglia."

L'ossessione Mondiale

"Il mio chiodo fisso è tornare al Mondiale, da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi senza vedere i fantasmi alla prima difficoltà. Oggi sono una persona diversa rispetto a quando giocavo: il mio compito ora è dare tranquillità al gruppo e fare le scelte giuste."