Le parole del nuovo Commissario Tecnico della Croazia, Slaven Bilic, sulla difesa della sua Nazionale
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Il ct della Croazia, Slaven Bilic, ha parlato in conferenza stampa della fase difensiva in vista degli appuntamenti in Nations League. Le sue parole anche sul centrale della Fiorentina, Marin Pongracic:
Vuskovic-Gvardiol coppia titolare del futuro? Vedremo, ne parleremo. Gvardiol è un giocatore versatile, gioca come terzino al City. Abbiamo anche dei difensori centrali come Sutalo e Pongracic... Io vedo Gvardiol come un difensore centrale, il che non significa che non possa giocare anche in quel ruolo. Sono entrambi giovani e Gvardiol gioca da anni ai massimi livelli in uno dei migliori campionati del mondo. È logico che siano loro la coppia di difensori centrali del futuro. Dovranno lottare per un posto con giocatori come Sutalo, Erlic e Pongracic, e questo è un privilegio.
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