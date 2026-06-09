Stefano Guberti, allenatore della Fiorentina Under 17, alla vigilia della sfida d’andata dei quarti di finale ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sulla gara in programma mercoledì 10 giugno alle ore 11.00 presso il campo “Begato 9” di Genova:
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VIOLA NEWS giovanili Under 17, Guberti verso il Genoa: “I ragazzi devono giocare con tranquillità”
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Under 17, Guberti verso il Genoa: “I ragazzi devono giocare con tranquillità”
Le parole di Stefano Guberti, allenatore dell'Under 17, alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale
Arriviamo da un periodo lungo, 45 giorni senza partite, in cui ci siamo preparati. All'inizio sarà una gara difficile per entrambe, dobbiamo trovare l'equilibrio. Mi aspetto una partita tirata, loro sono forti. Dobbiamo fare la nostra partita, gli episodi saranno determinanti. Ma i ragazzi se la devono godere, devono giocare con tranquillità.
La stagione—
Sono tre anni che sono qua, ogni gruppo ti lascia qualcosa. Non pensavo che i ragazzi ti potessero insegnare tante cose. Cerco di trovare. il modo giusto per interagire, sono cresciuti tanto da inizio anno. Spero di essere riuscito ad aiutarli anche in minima parte. Se un giorno arriveranno da qualche parte spero di aver inciso.
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