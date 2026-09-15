La Fiorentina rinforza ancora una volta le proprie giovanili. Stavolta la società gigliata ha pescato dalla Polonia, andando a prendere il classe 2010 Nikodem Licznerski. La FASE Szczecin, la sua attuale academy, ha annunciato il passaggio tramite un comunicato:

"Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro portiere Nikodem Licznerski (nato nel 2010) sta per compiere un altro grande passo nella sua carriera calcistica! Nikodem ha firmato ufficialmente un contratto triennale con la squadra italiana ACF Fiorentina , con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

È il risultato di anni di duro lavoro, determinazione, talento e un percorso graduale all'interno del club. Nikodem ha dimostrato a lungo il suo valore in ambito nazionale, ricevendo regolarmente convocazioni per tutti gli eventi della Young Eagles Academy, rappresentando le nazionali polacche Under 15 e Under 16 e partecipando al prestigioso progetto Talent Pro."