Avvio di stagione turbolento per il Trabzonspor di Momo Salah e Stefan Savic. Il mercato ha elevato le aspettative per il club. E così il tecnico Fatih Tekke è stato esonerato. Tra i candidati per sostituirlo c'era anche Stefano Pioli, reduce dal flop fiorentino.

Alla fine i turchi hanno però optato per Thomas Reis, tecnico del Ludogorets. Secondo Fanatik, sarebbe già pronto un volo privato per Reis, che tra poche ore diventerà il nuovo allenatore del Trabzonspor.