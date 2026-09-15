Il Trabzonspor ha scelto il suo nuovo allenatore. Niente Stefano Pioli per il club turco

Niccolò Meoni

Avvio di stagione turbolento per il Trabzonspor di Momo Salah e Stefan Savic. Il mercato ha elevato le aspettative per il club. E così il tecnico Fatih Tekke è stato esonerato. Tra i candidati per sostituirlo c'era anche Stefano Pioli, reduce dal flop fiorentino.

Alla fine i turchi hanno però optato per Thomas Reis, tecnico del Ludogorets. Secondo Fanatik, sarebbe già pronto un volo privato per Reis, che tra poche ore diventerà il nuovo allenatore del Trabzonspor.

Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti