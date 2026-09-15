Il Trabzonspor ha scelto il suo nuovo allenatore. Niente Stefano Pioli per il club turco
Avvio di stagione turbolento per il Trabzonspor di Momo Salah e Stefan Savic. Il mercato ha elevato le aspettative per il club. E così il tecnico Fatih Tekke è stato esonerato. Tra i candidati per sostituirlo c'era anche Stefano Pioli, reduce dal flop fiorentino.
Alla fine i turchi hanno però optato per Thomas Reis, tecnico del Ludogorets. Secondo Fanatik, sarebbe già pronto un volo privato per Reis, che tra poche ore diventerà il nuovo allenatore del Trabzonspor.
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