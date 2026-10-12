Tommaso Martinelli è nella Top 11 dei talenti U20 più preziosi in Italia al di fuori della Serie A, pubblicata da Transfermarkt sul proprio profilo Instagram. Il portiere classe 2006, di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito all’Avellino di Nesta in Serie B, ha un valore di mercato di 5 milioni di euro.

Nella scorsa stagione Martinelli aveva trascorso gli ultimi sei mesi alla Sampdoria, totalizzando 16 presenze, 16 gol subiti e 7 clean sheet. Quest’anno Paratici ha scelto fin dall’inizio di garantirgli continuità attraverso un nuovo prestito in Serie B, per consentirgli di accumulare minuti ed esperienza.

Titolare inamovibile nell’Avellino, sesto in classifica, Martinelli ha disputato tutte le 6 partite di campionato, incassando 7 reti e mantenendo la porta inviolata due volte. Spicca la prestazione in trasferta contro il Modena, con 10 parate e 0,75 gol evitati: una prova che gli è valsa il riconoscimento di migliore in campo su Sofascore, con una valutazione di 9,2.