Le parole di Aurelio Andreazzoli dopo la vittoria interna contro il Milan
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Al termine della vittoria conquistata dalla Fiorentina Primavera contro il Milan, il tecnico viola Aurelio Andreazzoli ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai media presenti al Viola Park. Queste le sue parole:
È stata una bella partita, combattuta contro una squadra forte che gioca molto bene. Il Milan ha grandi individualità e tanti ragazzi bravi nell'uno contro uno. Contro avversari del genere bisogna essere più attenti, altrimenti si rischia di perdere gli equilibri e commettere errori. Oggi, invece, i ragazzi sono stati molto attenti e hanno seguito le indicazioni che io e il mio staff avevamo dato. Al di là delle nostre idee, sono stati bravi a interpretarle e a metterle in pratica.
La Youth League un'occasione unica
È giusto guardare subito avanti, è una cosa che faccio anch'io. La partita di oggi è ormai alle spalle e dobbiamo rimetterci in piedi, valutando attentamente il valore del prossimo avversario. La Youth League è una competizione nella quale spero che possiamo essere protagonisti. Ci teniamo molto, perché sappiamo che rappresenta un'occasione unica per la nostra società. Speriamo di non essere penalizzati da un regolamento cervellotico, che non ci permette di scegliere ciò che vorremmo o che sarebbe utile in determinate situazioni. È chiaro che il regolamento va applicato e gestito, vedremo come fare. Mi dispiace soprattutto per quei ragazzi che non potranno partecipare: per noi potrebbe essere una vera festa alla quale tutti vorrebbero prendere parte.
Piano piano si vedono i risultati
Piano piano si stanno vedendo i risultati del lavoro, ma personalmente sono sempre stato ottimista. Lo ero perché abbiamo la possibilità di verificare continuamente i comportamenti dei ragazzi e sappiamo che le partite sono alla portata di chiunque. In alcune occasioni, come in Supercoppa, avremmo meritato di vincere. Anche altre sconfitte sono arrivate con il risultato in bilico fino all'ultimo: significa che siamo sempre stati in grado di giocarcela e che poche volte abbiamo subito gli avversari. Questo mi porta a guardare al futuro con grande positività.
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