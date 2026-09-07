Fiorentina e Atalanta si sfidano in finale di Supercoppa, scopri dove vedere la partita

Giada Di Stefano
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Oulai rientrato dalle visite: attesa per l'esito degli esami

Mercoledì alle 18:00 il fischio d'inizio all'Arena Civica di Milano. Si sfidano la Fiorentina, col tricolore sul petto e l'Atalanta, vincitrice dell'ultima Coppa Italia.

Fiorentina - Atalanta Finale Supercoppa Primavera
Mercoledì 9 Settembre 2026 Arena Civica di Milano
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla Primavera 2026 27 Andreazzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti