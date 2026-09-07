Fiorentina e Atalanta si sfidano in finale di Supercoppa, scopri dove vedere la partita
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Mercoledì alle 18:00 il fischio d'inizio all'Arena Civica di Milano. Si sfidano la Fiorentina, col tricolore sul petto e l'Atalanta, vincitrice dell'ultima Coppa Italia.
|Fiorentina - Atalanta
|Finale Supercoppa Primavera
|Mercoledì 9 Settembre 2026
|Arena Civica di Milano
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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