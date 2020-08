La Fiorentina Primavera fa festa: la Coppa Italia resta viola

La Fiorentina Primavera ha battuto il Verona per 1-0 conquistando così la Coppa Italia. Il commento de La Nazione:

Fa festa la Fiorentina e in particolare fa festa dal New Jersey Rocco Commisso che, in attesa di fare grande la prima squadra, può esultare per il suo primo trofeo da presidente viola: la coppa Italia Primavera, a poco più di un anno di distanza, torna ancora a Firenze grazie al più che meritato successo che la squadra di Alberto Aquilani ha ottenuto al «Mapei Stadium» per 1-0 contro il Verona. Una vittoria (la quinta del club nella categoria) costruita tutta nella ripresa grazie all’imperioso stacco di testa del capitano Eduard Dutu, che al 55’ su un calcio d’angolo di Milani ha fulminato sul secondo palo Aznar facendo esplodere la panchina e i tanti dirigenti in tribuna, dal dg Joe Barone al ds Pradè e il dt Angeloni passando per Beppe Iachini, Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni. Per Aquilani, promosso in Primavera appena un mese fa, quello di Reggio Emilia è il primo trofeo da allenatore e, soprattutto, certifica che il periodo nero passato in Under 18 è stato solo passeggero.