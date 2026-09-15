Il settore giovanile viola entra nel vivo della stagione, con un fine settimana ricco di partite al Viola Park.

Terzo appuntamento stagionale per l'under 18, impegnata martedì in casa contro il Como. La Fiorentina under 17 sfida il Frosinone, con l'obiettivo di centrare la prima vittoria in campionato. Al termine della pausa estiva, debuttano ufficialmente anche le squadre under 16 e under 15. Ancora da definire invece il calendario dell'under 14.

Di seguito vi proponiamo il riepilogo dettagliato.

UNDER 18

Il posticipo della terza giornata di campionato a girone unico non sorride ai viola, che falliscono l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. L'avvio di partita sofferente segna l'intero incontro. Un'autorete di Ceccarini dopo 20 secondi e il raddoppio Como firmato Casati costringono i gigliati a rincorrere i lariani. Non sono bastate le reti di Bernamonte e Giannoni nel primo tempo, e quella di Faye sul finale di gara, ad evitare la sconfitta ai ragazzi di mister Capparella. Fiorentina che deve far tesoro dell'ottima reazione espressa nell'ultima ora di gioco, cercando di migliorare l'approccio in vista dei prossimi appuntamenti. Sfumato il sogno di continuare il percorso netto, i classe 2009 torneranno in campo domenica contro il Monza. Per rivivere la cronaca della partita, clicca sul seguente LINK.

UNDER 17

I gigliati guidati da mister Cristiani superano i pari età del Frosinone grazie alla doppietta decisiva di Gobbo. Inizio di partita complicato, che vede i classe 2010 ciociari passare in vantaggio alla mezz'ora, sfruttando un errore di Organi. I viola rispondono subito, con Gobbo abile a chiudere un'azione ben manovrata dai compagni. Il goal riporta fiducia, e soprattutto sigla il risultato di parità a pochi minuti dall'intervallo. Nella ripresa la Fiorentina completa la rimonta, trovando la rete con lo stesso protagonista del primo tempo. Partita che si chiude sul 2-1 in favore dei gigliati, padroni del campo fino al triplice fischio. Per rivivere la cronaca della partita, clicca sul seguente LINK.

UNDER 16

Pioggia di goal al Viola park. In 90 minuti, sono dieci le volte in cui la palla finisce in fondo al sacco. Avvio terrificante per i ragazzi di mister Balestracci, che concedono il doppio vantaggio ai campani con un errore madornale della difesa. Dal 30' minuto in poi inizia un'altra partita. I gigliati schiantano gli avversari trovando due reti che riportano il match in equilibrio, per poi dilagare fino al 6-2. Il botta e risposta finale fissa lo score sul definitivo 7-3. Tre punti ampiamente meritati, che permettono alla Fiorentina di iniziare la stagione come meglio non avrebbe potuto, con tanto di tripletta da parte di Mignemi. I marcatori viola: Mignemi (3); Mustapha; Latini; Sorbini; Carpita. Dopo l'esordio vincente i classe 2011 affronteranno in trasferta il Frosinone. Per rivivere la cronaca della partita, clicca sul seguente LINK.

UNDER 15

Stesso avversario e stessa sorte per i ragazzi di mister Zaza, battute le streghe con un secco 2-0. I viola hanno l'obiettivo di continuare il buon percorso di crescita iniziato nella passata stagione. Oltre al risultato, appare molto convincente la prestazione dei viola, che creano una mole di occasioni notevole. Il vantaggio arriva solo al 57' grazie a Canu, abile ad approfittare di un rimpallo in area di rigore. Il raddoppio che chiude definitivamente i giochi si materializza al 69' con Biagioli che segna il tap-in definitivo. Ennesimo esordio vincente del settore giovanile gigliato, che vedrà i classe 2012 impegnati anch'essi in trasferta a Frosinone, nel prossimo impegno di campionato. Per rivivere la cronaca della partita, clicca sul seguente LINK.

UNDER 14

Calendario in attesa di aggiornamento per la prossima stagione.