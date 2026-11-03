Squadre giovanili della Fiorentina al lavoro in un'altra giornata di campionato tutt'altro che scontata, con un doppio impegno sui campi del Viola Park.

Apre il fine settimana gigliato la formazione under 14, riflettori puntati sull'appuntamento contro i rivali del Livorno. Il secondo incontro in programma al Viola Park è fissato domenica pomeriggio: la formazione under 18 ospita l'Hellas Verona. Nel frattempo il match in trasferta dell'under 17, chiamata a non sbagliare l'esame Ascoli. Turno di riposo per i campionati under 16 e under 15.

Di seguito vi proponiamo i risultati dettagliati del weekend:

UNDER 18

Nona giornata di campionato in archivio per l'under 18 di mister Capparella, di fronte un Hellas Verona proveniente dalla zona centrale della classifica. I gigliati sfruttano il fattore casa alla grande passando in vantaggio con Giannoni, che al 40' fa propria una situazione di palla vagante nell'area avversaria. Forti del vantaggio, i viola ripartono nella seconda frazione di gioco con un'eccessiva superficialità, rischiando più volte sulle ripartenze degli scaligeri. Il goal del pareggio arriva poco prima del novantesimo minuto, con la difesa gigliata sorpresa dalla bella azione corale dei gialloblù. Proprio quando sembra calare il sipario, Ikenna si inventa una conclusione strepitosa che, in pieno recupero, regala i 3 punti alla Fiorentina. Vittoria in extremis che permette ai classe 2009 di rimanere a contatto con l'Atalanta capolista. Con 24 punti in 9 partite, i viola viaggeranno a Torino per il prossimo impegno di campionato.

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UNDER 17

Match sul campo dell'Ascoli per i ragazzi di mister Cristiani, che hanno l'onere di giocare da primi in classifica e sono alla ricerca della settimana vittoria consecutiva. Una "montagna russa" più che una semplice partita, in cui succede di tutto nel primo tempo. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, abili a raccogliere una respinta corta dell'estremo difensore gigliato. Risultato che torna in parità grazie ad un clamoroso autogoal dei bianconeri, che si lasciano sfuggire la sfera in fondo alla rete a seguito di un retropassaggio. Dilagano sul finire della prima frazione i piceni, che, dopo un rigore sbagliato, trovano un uno-due in rapida successione. La rete di Gobbo a pochi minuti dalla pausa regala ossigeno alla Fiorentina. Viola che però non riescono ad alzare il livello del gioco, il secondo tempo registra comunque un Ascoli più pericoloso e propositivo. Sotto il diluvio marchigiano i gigliati escono sconfitti per 3-2. Battuta d'arresto che consente alla Roma di riprendersi la testa solitaria del campionato, la Fiorentina è ora a -3. Il prossimo match in programma dopo la sosta è la lunga trasferta di Catanzaro.

UNDER 14

Prestazione "da paura" in senso positivo per i ragazzi di mister Innocenti, che annichiliscono un Livorno mai realmente in partita. Il sabato pomeriggio del Viola Park si apre con un primo tempo a interamente a tinte gigliate. Grazie al vantaggio precoce, il match è proceduto in totale discesa per la Fiorentina, che non ha accennato in alcun momento alla volontà di fermarsi. Gli amaranto cadono di fronte al continuo assedio viola, che colpisce sei volte la difesa degli ospiti. In rete: Giorgetti; Dieli; Ardinghi; Mancini e Di Nuzzo (2). A seguito del secco 6-0 rifilato ai toscani, i viola vedono sorridere la classifica. Grazie allo stop del Genoa, i gigliati conquistano l'attuale terza posizione in campionato, riducendo il distacco dalla vetta a soli 3 punti. La quinta giornata del gruppo 1 vedrà la Fiorentina andare in trasferta a Chiavari, sul campo di una Virtus Entella momentaneamente fanalino di coda del campionato. Occasione da non perdere per i ragazzi classe 2013.