Giuntoli sconcertato: “Su Milik rigore netto, inaccettabile la mancata revisione del VAR”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai micorfoni di Sky per prendere posizione al seguito della mancata concessione di un rigore sul punteggio di 1-2:

In campo si è visto nettamente il tocco, inaccettabile che l’arbitro non sia andato a rivederlo. Abbiamo già subito episodi del genere, ma noi come società non accettiamo che il VAR non intervenga e che l’arbitro sia stato fermo per 5 minuti senza andare ai monitor. Vogliamo fare chiarezza sull’episodio, si può sbagliare dal campo ma è incocepibile che la tecnologia non prenda posizione