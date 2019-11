Women’s, posticipato l’orario di Juventus-Fiorentina per esigenze tv

Come da comunicazione della Divisione Calcio Femminile, il calcio di inizio della gara di Serie A Femminile Juventus-Fiorentina (8° giornata), in programma Sabato 30 Novembre a Vercelli, è stato posticipato alle ore 20.45 per esigenze televisive. Si tratta di un vero e proprio big match tra le bianconere capolista del campionato e le viola terze a -3. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky, ma si svolgerà in contemporanea a Fiorentina-Lecce della Serie A maschile.