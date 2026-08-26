Saranno tre le calciatrici della Fiorentina Femminile che parteciperanno al Mondiale femminile Under 20, in programma in in Polonia dal 5 al 27 settembre.

ITALIA

SPAGNA

, rispettivamente difensore e centrocampista, entrambe classe 2007, sono tra le ventuno convocate del ct Nicola Matteucci. Le Azzurrine sono state inserite nel gruppo D e giocheranno a Lodz contro Stati Uniti (6 settembre), Nuova Zelanda (9 settembre) e Giappone (12 settembre). Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport.La neo viola, attaccante classe 2007, è tra le convocate delle Furie Rosse. Le ragazze del ct David Aznar, inserite nel gruppo F, sfideranno Nigeria (7 settembre), Nuova Caledonia (10 settembre) e Repubblica Popolare Cinese (13 settembre).