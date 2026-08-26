Due nell'Italia e una nella Spagna: ecco chi sono e i loro impegni
VIDEO VN - Corteo del Centenario, il gran finale con uno sfondo da cartolina!
Saranno tre le calciatrici della Fiorentina Femminile che parteciperanno al Mondiale femminile Under 20, in programma in in Polonia dal 5 al 27 settembre.
ITALIAEmma Lombardi e Maya Cherubini, rispettivamente difensore e centrocampista, entrambe classe 2007, sono tra le ventuno convocate del ct Nicola Matteucci. Le Azzurrine sono state inserite nel gruppo D e giocheranno a Lodz contro Stati Uniti (6 settembre), Nuova Zelanda (9 settembre) e Giappone (12 settembre). Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport.
SPAGNALa neo viola Alba Cerrato, attaccante classe 2007, è tra le convocate delle Furie Rosse. Le ragazze del ct David Aznar, inserite nel gruppo F, sfideranno Nigeria (7 settembre), Nuova Caledonia (10 settembre) e Repubblica Popolare Cinese (13 settembre).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Dodo, c'è l'offerta del Nottingham Forest: la risposta della Fiorentina
Radio e tv
Pradè: "Mi manca la Fiorentina. Rocco, Joe, Astori, Pepito, vi dico tutto"
Radio e tv
Corvino: "Firenze nel cuore grazie a mio padre. Acquisti mancati? Ecco tre nomi"
Esclusive
5 motivi per credere in Fabio Grosso
Esclusive
VN - Fiorentina chiara: Kean, nessun ricatto. Altrimenti rimarrà e non giocherà
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti