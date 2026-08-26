Due nell'Italia e una nella Spagna: ecco chi sono e i loro impegni

Redazione VN
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VIDEO VN - Corteo del Centenario, il gran finale con uno sfondo da cartolina!

Saranno tre le calciatrici della Fiorentina Femminile che parteciperanno al Mondiale femminile Under 20, in programma in in Polonia dal 5 al 27 settembre.

ITALIA

Emma Lombardi e Maya Cherubini, rispettivamente difensore e centrocampista, entrambe classe 2007, sono tra le ventuno convocate del ct Nicola Matteucci. Le Azzurrine sono state inserite nel gruppo D e giocheranno a Lodz contro Stati Uniti (6 settembre), Nuova Zelanda (9 settembre) e Giappone (12 settembre). Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport.

SPAGNA

La neo viola Alba Cerrato, attaccante classe 2007, è tra le convocate delle Furie Rosse. Le ragazze del ct David Aznar, inserite nel gruppo F, sfideranno Nigeria (7 settembre), Nuova Caledonia (10 settembre) e Repubblica Popolare Cinese (13 settembre).
Cherubini

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