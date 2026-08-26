Il futuro del centrocampista potrebbe essere di nuovo in Emilia Romagna, oltre che in Serie A ovviamente

Nicolò Schira
Fabbian

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Il futuro di Giovanni Fabbian potrebbe essere di nuovo in Emilia Romagna, oltre che in Serie A ovviamente.

Dopo l'esperienza al Bologna fino allo scorso gennaio, adesso sono altre due società della stessa regione a provarci concretamente, ovvero Parma e Sassuolo.

Domani, cioè giovedì 27 agosto, l'assalto decisivo, con la Fiorentina e Fabbian che decideranno il da farsi.

Fabbian Schira

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