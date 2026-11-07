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La Fiorentina Femminile si prepara a tornare in campo con tanta voglia di riscatto. Domani, domenica 8 novembre, le ragazze viola saranno impegnate nella trasferta contro la Ternana, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A Women, con fischio d'inizio fissato alle ore 15:00.

Una sfida importante per entrambe le squadre, che arrivano all'appuntamento appaiate in classifica a quota 7 punti. Le viola sono chiamate a reagire dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la Juventus e vogliono riprendere il proprio cammino per non perdere contatto con il gruppo di testa, attualmente guidato da Roma, Inter e Como 1907. Anche la Ternana cercherà di sfruttare il fattore campo per continuare a muovere la propria classifica.

Dove vederla in TV e streaming

Domenica 8 novembre , ore 15:00 Stadio Moreno Gubbiotti TV DAZN Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

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