Caos in casa Napoli alla vigilia della Lazio: annullata all’ultimo la conferenza stampa di Allegri, con i giornalisti già presenti a Castel Volturno.

Redazione VN
Vanoli Spalletti

VIDEO - Fiorentina-Juventus, tutte le migliori quote

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Situazione sempre più tesa in casa Napoli alla vigilia della sfida contro la Lazio. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente prevista per le 15 a Castel Volturno, è stata infatti annullata a pochissimi minuti dall’inizio, quando diversi giornalisti erano già presenti in sala stampa. La motivazione comunicata dal club è legata al ritiro della squadra, deciso per cercare di ritrovare compattezza dopo gli ultimi risultati negativi.

A creare ulteriore malumore è stata soprattutto la tempistica: l’appuntamento con Allegri era stato confermato soltanto il giorno precedente, nonostante il Napoli fosse già in ritiro. La decisione è arrivata poi praticamente a ridosso dell’orario fissato, alimentando interrogativi in un momento già delicato per l’ambiente azzurro. Il club ha scelto dunque il silenzio alla vigilia della Lazio, chiedendo a squadra e allenatore di concentrarsi esclusivamente sul campo.

SSC Napoli Press Conference

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti