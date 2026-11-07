Situazione sempre più tesa in casa Napoli alla vigilia della sfida contro la Lazio. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente prevista per le 15 a Castel Volturno, è stata infatti annullata a pochissimi minuti dall’inizio, quando diversi giornalisti erano già presenti in sala stampa. La motivazione comunicata dal club è legata al ritiro della squadra, deciso per cercare di ritrovare compattezza dopo gli ultimi risultati negativi.

A creare ulteriore malumore è stata soprattutto la tempistica: l’appuntamento con Allegri era stato confermato soltanto il giorno precedente, nonostante il Napoli fosse già in ritiro. La decisione è arrivata poi praticamente a ridosso dell’orario fissato, alimentando interrogativi in un momento già delicato per l’ambiente azzurro. Il club ha scelto dunque il silenzio alla vigilia della Lazio, chiedendo a squadra e allenatore di concentrarsi esclusivamente sul campo.