Emanuele Giaccherini, ex Juventus e voce di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la sfida tra Fiorentina e Juventus:

La Juventus ha dei limiti, ma le ultime due vittorie hanno dato fiducia. La squadra è giovane e mancano dei titolari importanti. La partita è aperta a qualsiasi scenario. La Fiorentina ha grande talento, costruisce e segna. Contro il Sassuolo ha trovato gol importanti, come quello di Mastantuono.

Giocatori di qualità

Sono sempre per mettere i giocatori di qualità e talento. Contro la Juve è la partita dell'anno, ci vuole coraggio da parte di Vanoli. Goncalves faccio fatica a tenerlo fuori, mi fa impazzire. Non voglio escludere, in futuro, di vederlo come falso nueve al posto di Pellegrino. Se lo metti dietro la punta devi trovare l'equilibrio con il centrocampo e la difesa.

L'attacco

La Fiorentina ha tanti giocatori di talento nella trequarti. L'attaccante che gioca con gli esterni poteva essere la ciliegina sulla torta. Pellegrino e Beto sono due punte da area di rigore, ma non hanno quella qualità tecnica.