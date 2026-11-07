Un passaggio della conferenza verso la Juve: Vanoli parla del momento di Fagioli e gli assicura il proprio supporto

Redazione VN
Vanoli Spalletti

VIDEO - Fiorentina-Juventus, tutte le migliori quote

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha affrontato l'argomento Fagioli, reduce da un paio di errori contro Atalanta e Sassuolo:

Nicolò deve solo stare sereno, continuare così. Deve sapere che ha affianco un allenatore che gli starà sempre vicino, pensare solo al calcio e alla Fiorentina. Ci tiene tanto a questa partita, spero faccia gol, il classico gol dell'ex.
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti