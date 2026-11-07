Un passaggio della conferenza verso la Juve: Vanoli parla del momento di Fagioli e gli assicura il proprio supporto
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Nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha affrontato l'argomento Fagioli, reduce da un paio di errori contro Atalanta e Sassuolo:
Nicolò deve solo stare sereno, continuare così. Deve sapere che ha affianco un allenatore che gli starà sempre vicino, pensare solo al calcio e alla Fiorentina. Ci tiene tanto a questa partita, spero faccia gol, il classico gol dell'ex.
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