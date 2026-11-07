L'analisi di Riccardo Galli sul momento della Fiorentina in vista del big match di domenica contro la Juventus
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Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina alla vigilia del big match contro la Juventus, alternando l'ottimismo per i recenti segnali di ripresa a qualche interrogativo persistente sulla gestione dei talenti in rosa, con particolare riferimento a Pedro Gonçalves e Oulai.
Ottimismo e piccoli passi per uscire dall'emergenzaIl quadro di partenza si tinge di fiducia, pur nella consapevolezza delle difficoltà strutturali che hanno segnato questo avvio di campionato:
Voglio guardare alle cose con ottimismo e percepire che la Fiorentina, a piccoli passi, ha trovato la strada giusta per uscire da una fase molto complicata. La Juventus resta una squadra imprevedibile e per questo oggettivamente pericolosa, ma ci sono tutti gli spunti per tentare di dare una svolta vera a una stagione fin qui in salita.
Il nodo tattico della difesa e i limiti strutturaliI problemi in retroguardia continuano a rappresentare il vero banco di prova per il tecnico, tra esperimenti non riusciti e la necessità di registrare i reparti:
Il vero allarme riguarda la fase difensiva. Vanoli e il suo staff hanno provato tutte le combinazioni possibili con i centrali e con gli esterni, senza trovare una soluzione definitiva. Il problema non è soltanto nei singoli, ma in un atteggiamento di reparto che va corretto: a volte la squadra si allunga troppo, aprendo varchi enormi, altre volte si stringe in modo eccessivo. Qualcosa andrà inevitabilmente corretto anche sul mercato, ma nell'immediato serve trovare equilibrio con il materiale a disposizione.
La gestione della formazione e il caso dei talenti in panchinaIn vista della supersfida contro i bianconeri, le indicazioni della vigilia sembrano orientate verso la continuità, riproponendo l'undici visto nelle ultime uscite con la conferma di Fagioli in mediana e il tridente composto da Mastantuono, Njie e Pellegrino. Una scelta che, per Galli, rischia di penalizzare elementi dal potenziale decisivo:
Sembra che Vanoli stia cercando di blindare un gruppo definitivo, ma restano interrogativi pesanti sul minutaggio di giocatori come Pedro Gonçalves e Oulai. Hanno dimostrato ampiamente in estate e nei pochi spezzoni disputati di avere nelle gambe e nella testa la qualità per spaccare le partite. A prescindere dal risultato contro la Juventus, prima o poi questi calciatori devono trovare stabilmente il loro spazio nell'undici titolare. Il mio centrocampo ideale? Vorrei vedere Fagioli e Oulai insieme. L'altra pedina dovrà essere uno tra Ndour e Brescianini.
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