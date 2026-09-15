Siria Mailia si ferma per diverse settimane a causa di un infortunio
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Brutte notizie per la Fiorentina Femminile che dovrà rinunciare a lungo a Siria Mailia. L'attaccante, infatti, ha subìto un brutto infortunio al ginocchio in occasione della sfida contro la Roma in Women's Cup.
La giocatrice starà fuori tra le cinque e le sei settimane. Il report medico della società:
ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Siria Mailiaè stata sottoposta ad accertamenti dopo la partita Roma-Fiorentina di Serie A Women's Cup. La giocatrice aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro negli ultimi minuti del match. Gli accertamenti diagnostici hanno rilevato una lesione al legamento collaterale mediale. I tempi di recupero previsti per il rientro in campo sono di cinque-sei settimane. La giocatrice ha già iniziato l'iter terapeutico sotto la guida dell'area medica del club.
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