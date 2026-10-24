L'allenatore della Fiorentina Femminile si prepara alla sfida contro il Parma
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Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, ha parlato ai microfoni ufficiali del club per presentare la sfida contro il Parma:
Non temo nessuna squadra, ma il Parma è molto veloce. Dobbiamo stare attente alle transizioni. Abbiamo avuto qualche partita con meno aggressività e intensità. Tutte le giocatrici vogliono fare bene, ho un gruppo solido. Io so che loro saranno sempre pronte a contribuire per la squadra.
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