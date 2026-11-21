Il tecnico della Fiorentina Femminile ha presentato la sfida delle sue ragazze contro il Como 1907
Vox Populi: quali sono le partite che i tifosi della Fiorentina rigiocherebbero?
Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida casalinga contro il Como 1907:
Dobbiamo stare attenti a non mollare, stiamo lavorando bene e abbiamo fatto buone partite. Adesso dobbiamo dare consistenza. Stiamo competendo bene nonostante le tante giocatrici arrivate questa estate. Contro il Como dobbiamo giocare il nostro calcio che ci sta dando delle soddisfazioni.
La classifica
Non guardo la classifica, è ancora presto. Cambierà parecchie volte perché le squadre avranno periodi buoni e periodi no, vale per tutti. Io parlo delle prestazioni e di quello che dobbiamo fare noi. Mi piacerebbe creare ancora più occasioni da gol, non solo nella quantità ma anche nella qualità. Lavoriamo su questo e su tutti gli aspetti del gioco.
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