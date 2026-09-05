La Fiorentina Femminile torna in campo per la terza giornata di Serie A Women's Cup. Ecco dove vederla
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La Fiorentina Femminile torna in campo per la terza giornata di Serie A Women's Cup. Le viola affronteranno la Roma campione d'Italia in carica con l'obiettivo di dare continuità al successo con la Ternana dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo. Appuntamento dunque sabato 5/9 sera al Tre Fontane.
Dove vederla in TV e streaming
|Sabato 5 settembre, ore 20:30
|stadio Tre Fontane, Roma
|TV
|-
|Streaming
|Canale YouTube della Serie A Women
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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