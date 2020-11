Alla vigilia della trasferta di Bergamo, dove il suo Verona affronterà l’Atalanta di Gasperini, Ivan Juric ha parlato del viola Marco Benassi in prestito proprio all’Hellas:

Io non ho mai allenato Benassi: penso un giorno. Ha questo problema al polpaccio e non riesce ad uscirne, in questo momento la situazione è questa. Non ho avuto questi casi nella mia storia calcistica, per cui è meglio parli il dottore.