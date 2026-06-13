VN Scout – Paratici a vedere Brasile-Marocco: i nomi di chi potrebbe osservare

Arriva la prima sfida succosa ai Mondiali, Brasile-Marocco: vecchie conoscenze e sorprese che la Fiorentina deve tenere d'occhio

Matteo Bardelli Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 18:02)

Allo scoccare della mezzanotte andrà in scena la prima partita veramente interessante di questi Mondiali di calcio senza l'Italia: Brasile-Marocco. Una sfida da non perdersi, anche per attenzionare alcuni giocatori che fanno parte di entrambe le squadre. Come osservatore speciale ci sarà anche Fabio Paratici, probabilmente proprio per la sua Fiorentina, in vista della prossima stagione. Diversi i profili interessanti nelle due squadre, molti dei quali seguiti già in passato proprio dai viola. Andiamo ad analizzarne qualcuno...

Giocatori da tenere d'occhio nel Brasile — Ovviamente in casa del Brasile sono pochi i profili su cui la Fiorentina potrebbe puntare, soprattutto dal punto di vista del valore di qualcuno di essi. Sicuramente un talentissimo come Rayan, attaccante oggi al Bournemouth, classe 2006, è un profilo interessante, ma ha un valore di mercato che si aggira già intorno ai 60 milioni di euro... Dunque, siamo andati ad analizzare due giocatori più fattibili per le casse viola, uno dei quali già vicino a trasferirsi a Firenze in passato. Partendo dal centrocampo, un giocatore da tenere sicuramente d'occhio è Danilo (Danilo dos Santos de Oliveira, il nome completo), classe 2001 del Botafogo. Il calciatore è tornato in patria dopo una piccola esperienza in Inghilterra con il Nottingham Forest, al non modico prezzo di 23 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista moderno, completo e molto versatile, in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Bravo nell'abbinare eccellenti doti di interditore a una grande visione di gioco. Come detto, è molto intelligente in fase difensiva, grazie anche alla sua ottima struttura fisica (è alto 177 cm). Spesso, nel Botafogo, detta i tempi della squadra, grazia alla sua ottima tecnica di base con il piede sinistro. Un potenziale "colpo grosso" per il centrocampo da affiancare a Fagioli, visto che il suo valore di mercato si aggira attorno ai 32 milioni di euro.

Un altro profilo da tenere sott'occhio è sicuramente Luiz Henrique, attaccante classe 2001, di piede mancino, che predilige particolarmente giocare come ala destra, dello Zenit San Pietroburgo. Il suo valore attuale è di circa 24 milioni di euro e in passato era già stato vicino alla Fiorentina. In questa stagione in Russia ha collezionato ben 34 presenze, segnando 6 gol e facendo anche 4 assist. Si tratta di un esterno offensivo rapido e brevilineo, letale nell'uno contro uno. Anche lui è dotato di un'eccellente tecnica di base. Per caratteristiche, predilige partire largo sulla fascia per poi accentrarsi e calciare verso la porta. Proprio quello che servirebbe alla Fiorentina...

Giocatori da tenere d'occhio nel Marocco — Decisamente più ampia (e alla portata) la situazione in casa Marocco, anche se alcuni profili sono veramente in grande spolvero, soprattutto nell'ultima stagione. Il primo calciatore che viene in mente è sicuramente il talento, classe 2004, Bilal El Khannouss. Anche lui è un profilo già visionato in passato dalla Fiorentina e che i viola hanno anche affrontato in Conference League quando vestiva la maglia del Genk. Si tratta di un trequartista di puro talento, in grado di giocare anche come ala sinistra, di proprietà dello Stoccarda (appena riscattato dal Leicester City per 15 milioni di euro). Il calciatore è reduce da un'ottima stagione in Germania, dove ha collezionato 41 presenze, fra tutte le competizioni, con 9 gol e 7 assist. Ha un'eccellente visione di gioco, così come il controllo di palla, che gli permettono di essere molto abile anche nello stretto. Sa creare superiorità numerica, attraverso i suoi dribbling, e inventare interessanti passaggi filtranti per i compagni. È anche un calciatore molto abile nei calci piazzati. Deve ancora lavorare sul fisico, soprattutto se il suo obiettivo è andare a giocare in determinati campionati, oltre all'apporto in fase di non possesso palla. Il suo valore però si è nettamente alzato rispetto a quanto è stato pagato dai tedeschi per il riscatto.

Semplicemente da nominare, invece, Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille che in questa stagione ha fatto veramente scalpore. Si tratta di un mediano, dalla struttura fisica importante (alto 185 cm) e con un'eccellente visione di gioco. Il suo valore però è decisamente fuori portata per la Fiorentina (50 milioni di euro).

Restando sul centrocampo, i fari potrebbero essere puntati su Azzedine Ounahi, classe 2000 che la Fiorentina ha affrontato la scorsa stagione in Conference League quando vestiva la maglia del Panathinaikos e che in questa stagione ha vestito quella del Girona in Liga. Nonostante la retrocessione della squadra, in questa stagione ha collezionato ben 24 presenze, 5 gol e 3 assist. Arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, per appena 6 milioni di euro, è un centrocampista moderno e dinamico, famoso per la sua straordinaria agilità e l'ottima visione di gioco. Ha una struttura molto leggera, ma compensa con grande corsa e resistenza. Essendo appena retrocesso ha gli occhi puntati di diversi club, visto che anche il valore di mercato è di 10 milioni di euro circa. Con le stesse qualità, un altro giocatore sicuramente da nominare è Neil El Aynaoui (24 anni), centrocampista della Roma che in questa stagione ha trovato parzialmente spazio con Gasperini. Si tratta di un giocatore nel pieno della crescita e sarebbe l'ideale per il livello economico viola (valore di 15/20 milioni di euro). Ha le classiche caratteristiche del centrocampista box-to-box, grande corsa, resistenza e anche una buona qualità di base.

Passato invece all'attacco, un calciatore molto interessante, di proprietà Sunderland, è l'ala (in grado di giocare sia a destra che sinistra), classe 2005, Chemsdine Talbi. Ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro e potrebbe essere il classico colpo "da Fiorentina". Occhio però a come giocherà il Mondiale, perché il prezzo potrebbe aumentare rapidamente. In questa stagione, arrivato la scorsa estate dal Club Brugge, fra tutte le competizioni, ha collezionato 30 presenze, condite da 4 gol e 2 assist.