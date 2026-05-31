Oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Marius Broholm, esterno destro del Lille
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VN Scout – Volpato troppo banale? Fiorentina, segui Marius Broholm del Lille
Oggi per la nostra rubrica VN Scout, voliamo in Francia, a osservare una giovane ala destra a piede invertito. Ecco a voi Marius Broholm