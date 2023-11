Gli occhi addosso: El Khannouss, Italiano e quel “precedente” diverso

"E' davvero molto bravo, ha talento, è un giocatore di prospettiva". I complimenti di Vincenzo Italiano per Bilal El Khannouss sono arrivati spontanei, di fronte ad una domanda generale sul Genk. Evidentemente nella gara d'andata dello scorso 21 settembre in Belgio, il trequartista classe 2004 ha impressionato il mister della Fiorentina. E non solo lui, perchè a 19 anni il belga-marocchino è già alla seconda stagione da titolare nella Jupiler Pro League e ha già maturato esperienza in Europa, attirando l'attenzione di molti club. I viola potrebbero però aggiungersi alla lista e la sfida di stasera al Franchi sarà un'ulteriore occasione per valutare El Khannouss da vicino, anzi vicinissimo. Secondo il sito specialistico transfermarkt, la valutazione del giocatore è già di 18 milioni , non pochi, ma una cifra ancora alla portata della Fiorentina, almeno in linea teorica.

La porta socchiusa

Vincenzo Italiano non è uno che parla tanto per fare e raramente si è espresso con parole così favorevoli nei confronti di un giocatore. E così a qualcuno sono tornati in mente gli elogi che l'allenatore gigliato rivolse nell'agosto di un anno fa ad Orkun Kokcu, allora stella del Feyenoord accostato anche alla Fiorentina. "Non credo che il club viola sarebbe un salto di qualità per me" fu la replica del giocatore, che oggi milita - senza troppo successo - nel Benfica. El Khannouss invece non ha chiuso la porta, pur senza sbilanciarsi: "Non so cosa succederà a fine anno" è stato il dribling anche verbale del nazionale marocchino. E chissà che, dopo l'incrocio di stasera sul campo, le strade non possano intrecciarsi anche sul mercato.