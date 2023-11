El Khannouss: “Non so cosa accadrà a giugno. Alla Fiorentina? Ora non rispondo”

"Non mi preoccupo per la partita di domani. Sull'accostamento alla Fiorentina? Non rispondo a queste domande, lo fanno altri per me. La Fiorentina è una squadra forte, ma noi faremo di tutto per vincere. Domani sarà un'altra partita, e vogliamo tornare a vincere dopo la sconfitta in campionato. La Fiorentina vuole giocare a calcio, come noi, e ci saranno degli spazi. Non so cosa succederà a fine anno, ma questa partita è importante per me e per la squadra. Ad inizio stagione giocavo bene, adesso meno, e lavoro per tornare come prima. Questo calo è una questione mentale e fisico, dovuto anche alla ridotta pausa estiva. Nelle ultime settimane siamo poco efficienti, e dobbiamo segnare di più".