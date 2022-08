Italiano: “Domani partita importantissima, Twente molto temibile”. Su Kokcu…

Poche ore al debutto europeo della Fiorentina. Il tecnico viola presenta la gara di domani (ore 21:00) contro il Twente

Redazione VN

Sale l'attesa per l'andata del play-off di Conference League contro il Twente. Il tecnico viola Vincenzo Italiano presenta così in sala stampa la sfida di domani: "Partita importantissima per tutti. Per l'ambiente, per noi, per me che sono all'esordio in Europa. Per tutti quelli che non hanno ancora avuto la possibilità di giocare queste competizioni. L'anno scorso abbiamo lottato forte per raggiungere questo obiettivo, ci teniamo a far bene. La tensione passerà dopo il fischio d'inizio, ce la dobbiamo dimenticare. Affronteremo una squadra forte, lo sta dimostrando in questo periodo. Dovremo stare molto attenti".

Gara premio dopo questi anni? "La vivo come un obiettivo che ho cercato di raggiungere. Per questa piazza, per me stesso. Ogni anno ho cercato sempre di migliorare in termini di obiettivi. L'anno scorso abbiamo centrato quello che volevamo e personalmente ne sono molto orgoglioso. Per ogni allenatore c'è sempre una prima volta, anche per quelli che hanno vinto venti Champions League. Cercheremo di ben figurare, sono felicissimo per me e per la squadra".

Il Twente? "Penso che sia una delle squadre più preparare e organizzate, questo ci mantiene concentrati. Per noi la gara di domani è troppo importante. Loro sono temibilissimi, hanno grande organizzazione, giocatori di qualità e lavorano da tanto tempo insieme. Il Twente va affrontato con la massima attenzione, sa quello che deve fare in campo in tutte e due le fasi".

Di tutte le Fiorentine viste, quale vorresti vedere domani? "Abbiamo giocatori nuovi e la necessità di diventare più bravi rispetto all'anno scorso. L'ultima stagione abbiamo ottenuto quello che volevamo, far tirare poco in porta gli avversari e creare tante occasioni. L'obiettivo è quello. Domani non dovremo essere superficiali, non dovremo concedere occasioni da gol commettendo errori scolastici. In Europa questo è la base. Certe serate, come quelle di domani, vanno sfruttate. Faccio un appello ai tifosi viola visto che sento un vento fortissimo quando giochiamo, un vento che ci spinge verso la porta avversaria. Spero che arrivino in tanti perché abbiamo bisogno di loro".

Ancora sul Twente: "E' una squadra che ho visto tantissimo nella scorsa stagione. Non perdono da tempo. Il loro centravanti è un'ex promessa mondiale che fa ancora male ma più in generale giocano molto bene in entrambe le fasi. Sono bravi ad innescare il gioco appena recuperano le palla".

Kokcu? "E' un giocatore di qualità, importante. Lo conosco ma è un giocatore del Feyenoord e non aggiungo altro".

La regola del gol in trasferta? "Questo dà la possibilità di vedere partite in cui entrambe le squadre hanno la necessità di vincere, ora conta solo quello. Secondo me si vedrà uno spettacolo diverso, gare meno improntate sulla speculazione".

Roma in Conference come esempio? "Non ci spingerà ad andare forte il fatto che nella scorsa stagione la Conference League sia stata vinta da una squadra italiana. Ci spingerà ad andare forte il nostro orgoglio, la nostra voglia di andare avanti nella competizione. Il percorso sarà lungo, anche per questo faccio i complimenti alla Roma per quello che sono riusciti a fare, ma per noi è fondamentale ritrovare il gusto di andare ad affrontare squadre a giro per l'Europa".