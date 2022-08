Fiorentina-Twente, si va verso una mezza rivoluzione negli 11. Tocca a Cabral

Giornata di vigilia per la Viola che domani affronterà il Twente nel playoff di Conference League. Italiano non lo ha nascosto, con la Cremonese tante scelte sono state condizionate dall'imminente sfida europea. E come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, si va vero almeno 5 cambi in formazione rispetto agli uomini che hanno sfidato i grigiorossi. In porta stavolta dovrebbe toccare a Terracciano. In difesa, ancora senza Igor per un fastidio muscolare, a cambiare sarà il terzino destro: non più Benassi, ma Dodò e Venuti, nel senso che data la non perfetta condizione di entrambi, sarà staffetta.