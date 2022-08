Ecco il Twente. I punti di forza degli olandesi: Italiano studia le contromosse

CI siamo, giornata di vigilia per la Fiorentina che si appresta ad affrontare il Twente nell'andata dei playoff di Conference League. Domani alle 21:00 i Viola sfideranno gli olandesi prima del ritorno a Enschede previsto per il 25 agosto. E al Franchi sono attesi oltre 2.200 tifosi olandesi (la capienza massima del settore ospiti è di 2.400 spettatori). A questo proposito il prefetto di Firenze ha vietato la vendita di alcol per asporto dalle 17.30 di oggi fino alle 18 di venerdì 19, in centro e nella zona dello stadio.