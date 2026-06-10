Oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi, mentre la Fiorentina si fa registrare sulle tracce di Mandas della Lazio, la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Kauã Santos, estremo difensore dell'Eintracht Francoforte.
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VN Scout – Kauã Santos, il gigante brasiliano che può raccogliere l’eredità di De Gea
Oggi per VN Scout voliamo in Germania, alla ricerca di chi potrà raccogliere l'eredità di De Gea. Ecco a voi il brasiliano Kauã Santos