L'avventura di Gudmundsson a Firenze sta finendo? Questa domanda non sembra mai essere mancata in questa stagione, con la piazza viola completamente divisa. Personaggi come Pepito Rossi e Amoruso credono ancora nel ragazzo, mentre il suo stesso allenatore Vanoli dubita delle sue qualità, o per lo meno del modo in cui queste stanno rendendo.
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VN Scout – Gudmundsson non ingrana? Paratici, osserva Kodai Sano!
Oggi per la nostra rubrica VN Scout, voliamo in Olanda, a osservare un trequartista giapponese niente male. Ecco Kodai Sano
Quindi oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Kodai Sano, trequartista del NEC Nijmegen
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