VN Scout – Gudmundsson non ingrana? Paratici, osserva Kodai Sano!

L'avventura di Gudmundsson a Firenze sta finendo? Questa domanda non sembra mai essere mancata in questa stagione, con la piazza viola completamente divisa. Personaggi come Pepito Rossi e Amoruso credono ancora nel ragazzo, mentre il suo stesso allenatore Vanoli dubita delle sue qualità, o per lo meno del modo in cui queste stanno rendendo.