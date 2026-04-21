Amoruso sul futuro: “Sì a Gud, no a Comuzzo. Kean? Ho dei dubbi. Vi spiego”

Il commento di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno

Matteo Torniai Redattore 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 19:14)

Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno commentando il pareggio della Fiorentina a Lecce e il momento della squadra viola, tornata a offrire una prestazione deludente proprio quando sembrava potesse chiudere definitivamente il discorso salvezza.

“Stiamo ancora parlando di una Fiorentina che passa dal nulla cosmico a partite belle, a prestazioni discrete, a robe orribili”, ha detto Amoruso. “Io mi aspettavo una squadra pronta a chiudere definitivamente la situazione salvezza, invece abbiamo visto una Fiorentina brutta, remissiva, morbida, senza voglia, salvo due o tre giocatori. Il Lecce sembrava una squadra solida, che sapeva perfettamente cosa fare”.

Secondo Amoruso, il problema principale è nella mentalità del gruppo. “Io non vedo l’ora che finisca questa stagione, perché davvero sembriamo ripetitivi nel dire sempre le stesse cose. Questo è un gruppo che secondo me non ha stimoli, non ha capacità di dare il colpo di grazia. Ieri era un’occasione unica, bastava entrare in campo con grinta e cattiveria, anche perché non mi si venga a dire che la partita di Conference ha inciso: c’erano quattro giorni di recupero”.

L’ex difensore viola ha assolto in parte Paolo Vanoli: “Non penso che la responsabilità sia tanto del tecnico, perché credo abbia messo in campo la miglior squadra possibile. Forse si poteva pensare a Manor Solomon dall’inizio, ma anche lui, quando è entrato, mi è sembrato svogliato. Da chi entra in campo ti aspetti molto di più e invece anche ieri si è visto veramente poca roba”.

Sulla salvezza, però, Amoruso si è detto relativamente tranquillo: “La considero fatta più per la pochezza delle altre squadre che per i meriti della Fiorentina. Ci sono tanti scontri diretti, il calendario di Lecce e Cremonese non è semplice e otto punti di vantaggio sono tanti. Obiettivamente sarebbe clamoroso buttare via una situazione del genere”.

Amoruso si è poi soffermato su Solomon, difendendo l’idea di un eventuale riscatto. “Dieci milioni non sono tanti per un giocatore del genere. Se lo prendi dall’inizio della stagione e gli fai fare una preparazione seria, secondo me è un prezzo competitivo. Se vai sul mercato a cercare uno con quelle caratteristiche, ti chiedono almeno 20 o 25 milioni. Credo che alla fine verrà riscattato”.

L’ex difensore ha però criticato duramente la gestione medica della Fiorentina: “La comunicazione dello staff medico quest’anno è stata abbastanza imbarazzante. Gente che doveva rientrare dopo una settimana e dopo un mese era ancora fuori. Infortuni che sembravano da poco e poi diventavano assenze di due o tre mesi. Il tifoso vuole sapere, vuole avere almeno un’idea dei tempi di recupero. Qui invece sembra quasi che si voglia nascondere qualcosa”.

Infine, Amoruso ha fatto il punto sui giocatori da cui ripartire nella prossima stagione. “Se fosse per me manderei via il 70% della rosa. Terrei sicuramente Nicolò Fagioli, Albert Gudmundsson, Solomon, Marin Pongracic e Luca Ranieri. Su Moise Kean ho qualche dubbio, perché non so se troverebbe le motivazioni giuste senza coppe. E su Pietro Comuzzo penso che abbia bisogno di andare a giocare: qui non lo vedo sereno, mi sembra che stia vivendo troppe difficoltà”.