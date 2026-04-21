L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha parlato a Sportmediaset del calcio italiano e dei giocatori di oggi:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Rossi: “Manca uno come me in Italia oggi. La tecnica è l’essenza del calcio”
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Rossi: “Manca uno come me in Italia oggi. La tecnica è l’essenza del calcio”
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Giuseppe Rossi, sulla mancanza, in Italia, di un calciatore con le sue caratteristiche
Se esiste un altro Giuseppe Rossi italiano? No, non vedo quel tipo di giocatore. Il calcio non è soltanto fisico e velocità, l'essenza è la tecnica. Manca un calciatore capace di inventarsi qualcosa nel breve, di godere con la palla tra i piedi. Anche perché questo è il succo di tutto: se salti un uomo ti apri il campo.
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