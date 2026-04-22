Pepito vota Gudmundsson: “Può diventare l’idolo di Firenze, ecco come”

Giuseppe Rossi esalta Gudmundsson: “Ha talento, deve prendersi più responsabilità. Può diventare un idolo della Fiorentina”.

Redazione VN 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 08:12)

Giuseppe Rossi torna a parlare tra passato, presente e futuro, tra il legame con la Nazionale, i ricordi viola e uno sguardo sulla Fiorentina di oggi. Dalla mancata convocazione al Mondiale fino ai tanti infortuni, passando per Firenze e i giovani su cui puntare: “Pepito” si racconta senza rimpianti. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

Il Mondiale negli Stati Uniti senza Italia che effetto fa?«C’è grande entusiasmo, si parla solo di questo. Io vivo nel New Jersey a dieci minuti dallo stadio della finale, mi sarebbe piaciuto vedere l’Italia».

Terza esclusione consecutiva degli azzurri: cosa non ha funzionato?«Un dispiacere, ora ci vuole qualcuno che voglia bene al calcio. Senza il rosso con la Bosnia si vinceva e non ci sarebbe stata nessuna discussione».

Lei ha mai pensato di giocare per gli Stati Uniti?«Nel 2006 mi cercarono, ma sono felice di aver scelto l’Italia. Era il mio sogno e l’avevo promesso a mio padre».

Nessun rimpianto per il 2014 e la mancata convocazione?«So che potevo fare bene, stavo recuperando ed ero pronto mentalmente. Ma è passato tanto tempo, non ci penso più».

È stato vicino a tanti top club…«Sì, nel 2012 avevo già un accordo. C’erano Bayern, Barcellona e anche il Napoli, ma non si concretizzò».

Poi Firenze. Che ricordo ha?«Indimenticabile. Il 4-2 contro la Juventus resta una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera».

Nella Fiorentina di oggi vede un suo “erede”?«Gudmundsson. Se diventa più cattivo e si prende responsabilità può diventare un idolo a Firenze».

Seguirà il centenario viola?«Non lo sapevo, ma allora verrò sicuramente a Firenze per festeggiare».

Su De Rossi allenatore?«Non mi sorprende, dà una carica incredibile. Farà una grande carriera».

E su Ranieri e Gasperini?«Ranieri mi diede fiducia giovanissimo, merita il rispetto di tutti. Lui e Gasperini sono due geni del calcio».

Serie A in difficoltà in Europa?«No, è solo un’annata. Il problema è la crescita dei giovani italiani: serve più pazienza».

Sulla recente polemica social?«Un fraintendimento, nessuna malizia. Sono tranquillo».