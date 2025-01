VN Scout: Alexander Prass, il perfetto sostituto di Bove gioca in Bundesliga

Un centrocampista polivalente

Prass è un centrocampista dinamico e versatile, noto per la sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, spesso impiegato anche come terzino sinistro. La sua tenacia e concentrazione lo rendono sempre attento sia in fase difensiva che offensiva, con una solida attitudine a coprire ampie porzioni di campo. Ha una buona visione di gioco che gli consente di recuperare palloni con efficacia e di effettuare scelte lucide nella gestione del gioco. La sua capacità di intercettare passaggi e di leggere i tempi giusti nei contrasti è impressionante, dimostrando una pulizia notevole nei suoi interventi. È in grado di posizionarsi in modo ottimale a centrocampo, interrompendo le azioni avversarie e fornendo un contributo significativo alla fase difensiva. Oltre alla sua solidità difensiva, Prass si distingue per la sua tecnica di base e la velocità nelle esecuzioni, soprattutto nei passaggi lunghi. La sua postura in fase di ricezione è corretta, e sa come sfruttare al meglio il suo timing per servire i compagni in modo preciso. In fase offensiva, si fa notare non solo per la qualità del palleggio a centrocampo, ma anche per la sua capacità di farsi pericoloso nell'ultimo terzo di campo, mostrando una buona predisposizione ai tiri dalla distanza. Con una notevole capacità di adattamento tattico e un gioco completo, Prass è un giocatore che sa come inserirsi in ogni fase della partita, sempre pronto a dare il suo contributo sia in difesa che in attacco.