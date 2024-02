VN scout: Martin Baturina, il numero 10 che manca da anni a Firenze

E nella Fiorentina...il prossimo Bonaventura?

Farebbe comodo a Firenze? Eccome se lo farebbe. Il futuro di Bonaventura è quasi scritto, tutta Firenze rimarrebbe stupita da un eventuale prolungamento del contratto del classe 89'. Perché non prendere la palla al balzo e ringiovanire la rosa investendo sul futuro? La Fiorentina avrà bisogno di rinforzare quella zona di campo la prossima stagione. La scommessa Infantino, al momento, è stata persa e Barak non è mai stato a Firenze il giocatore di Verona. Baturina ha un valore di mercato di circa 18 milioni di euro secondo transfermarkt, e la prossima sessione estiva potrebbe essere quella per il grande salto. Su di lui negli scorsi anni ci sono stati interessi di molte squadre, come l'Arsenal di Arteta e il Milan di Pioli, ma al momento tutto tace. Modric al momento rimane lontanissimo, ma chi ha visto in lui un possibile erede non è distante dalla realtà, perché non provare a diventarlo a Firenze?