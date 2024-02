VN scout: Talles Magno, il funambolo brasiliano nella Grande Mela

Talles Magno: la redazione di ViolaNews oggi vi presenta (per chi non lo conoscesse) un altro talento in giro per il mondo.

Tommaso Ormini 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 21:03)

Dopo il successo di Redondo (QUI LEGGI L'ARTICOLO), la redazione di ViolaNews oggi, per VN scout, vi presenterà Talles Magno, calciatore brasiliano in forza al New York City in MLS, squadra che fa parte del City Group, insieme al Manchester City, Palermo ecc... Esterno funambolico scuola Vasco da Gama, squadra storica di Rio de Janeiro, dove militò un giocatore che a Firenze non verrà mai dimenticato come Edmundo. Si tratta di un classe 2002, il quale, come di moda in Sudamerica in questi anni, ha scelto il campionato americano come trampolino per l'Europa, garantendogli cosi un passo intermedio.

L'esordio in Brasile, l'idolo Romario e la cifra record del New York — Come detto in precedenza, l'esperienza calcistica di Talles Magno nasce nelle giovanili del Vasco da Gama, come il suo idolo Romario, a cui in varie interviste confessò di ispirarsi. Il 2 giugno 2019, a soli 16 anni, fece il suo debutto in Serie A, nella sconfitta in trasferta per 1-0 con il Botafogo. In quell'anno contribuì anche alla vittoria del mondiale casalingo u-17 del Brasile con due reti in quattro partite. il 18 maggio 2021 arriva la chiamata del New York City che per il suo cartellino sborsò la cifra record per il club di 12 milioni di dollari. Magno fece fin da subito una grande impressione in territorio americano, e aiutò il club, con qualche gol, a vincere la prima e unica MLS cup. La stagione successiva fu quella della sua consacrazione con 8 gol e 8 assist all'attivo in 34 partite.