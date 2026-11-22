Adesso la Fiorentina ha degli scontri in campionato che non può sbagliare: grande opportunità per cambiare marcia
VIDEO - Vanoli: "Centrocampista o terzino? Scelgo la vittoria a Monza"
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla dei prossimi appuntamenti della squadra viola con Monza, Udinese, Cagliari e Parma, una grande occasione per rialzarsi in classifica...
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