Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla dei prossimi appuntamenti della squadra viola con Monza, Udinese, Cagliari e Parma, una grande occasione per rialzarsi in classifica...