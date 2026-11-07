Nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha affrontato l'argomento Fagioli, reduce da un paio di errori contro Atalanta e Sassuolo:

Nicolò deve solo stare sereno, continuare così. Deve sapere che ha affianco un allenatore che gli starà sempre vicino, pensare solo al calcio e alla Fiorentina. Ci tiene tanto a questa partita, spero faccia gol, il classico gol dell'ex.

Di contro, su Oulai, alla domanda su cosa debba fare per ritagliarsi più spazio, Vanoli ha risposto lapidario: "Deve continuare a fare quello che sta facendo".

Dunque se ne deduce che Fagioli sia da considerare un caposaldo del progetto tecnico dell'allenatore varesino, a prescindere dalla qualità dei subentri di Oulai a gara in corso. L'eventuale spazio che dovesse ritagliarsi l'ivoriano potrebbe quindi essere al fianco dell'ex Juventus, dato che la Fiorentina non gioca le coppe europee e la necessità di fare turnover è ridotta. Le apparizioni di Oulai dal primo minuto al posto di Fagioli rischiano, almeno per questa stagione, di contarsi sulle dita di un paio di mani al massimo.