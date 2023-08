Una settimana, sette questioni: cosa aspettarsi negli ultimi giorni di mercato

Jovic e Kokorin

Luka Jovic andrà via, ma la domanda è dove: fuori dalla lista UEFA per i playoff, scavalcato anche da Kokorin, il serbo ha visto allontanarsi la possibilità di un ritorno alla Stella Rossa e non è una prima scelta per Milan e Roma, le due italiane ancora a caccia di un attaccante di riserva (i giallorossi hanno preso Azmoun, ma ne vorrebbero un altro ed è spuntato Lukaku in prestito). Recentemente c'è stato un sondaggio dall'Olympiakos, in Grecia. A quel punto, Kokorinpotrebbe anche rimanere, in assenza di offerte convincenti. A Italiano non dispiace da terza scelta.