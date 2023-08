VON-CI POSSO CREDERE – Una sconfitta ecologica e… il ritorno del Corvo

Gruppo antiviola — Durante la partita, dalla loro curva, sono partiti diversi cori contro la Fiorentina, rea soprattutto per avere i colori sociali come la rivale Austria Vienna. Al ritorno di giovedi ci vorra' occhio con questi signori. L'anno scorso ho visto che i tifosi del Basilea hanno dato vita ad un corteo dalla stazione di Santa Maria Novella fino allo stadio, liberi, fermando il traffico sui viali di circonvallazione, Proteggiamo Firenze, contro qualsiasi vandalismo , da parte di qualche mente contorta, quello che e' successo al Corridoio Vasariano, deve far suonare il campanello d'allarme, ma soprattutto la nostra culla dell'arte: NON SI TOCCA.

Ottimo allenamento in vista del Lecce — Abbiamo insegnato al mondo intero il gioco di rimessa, il contropiede micidiale, sorretto da difese ferree, dove terzini e stopper ringhiavano come doberman, oggi cerchiamo moduli scenografici e spettacolari ma nel calcio vincono sempre le grandi difese accompagnate da qualche fuoriclasse davanti. Il Lecce si presentera' a Firenze con il solito atteggiamento del Rapid Vienna. Ci vorra' testa, gambe, tecnica, buttare soprattutto il pallone nella rete. I giallorossi salentini, hanno ribaltato il risultato contro la Lazio, il giovedi invece di giocare le coppe, i giocatori salentini aiutano il mio amico Corvino nel vendemmiare e curare la vigna, guidati dall'esperto Baschirotto. Ci vorra' un Franchi caliente, come sempre, chi pensa che sara' una passeggiata di salute non ha capito di quanto e' cambiato il calcio e che ogni partita e' sempre una battaglia.

Ritorneremo nella nostra casa — Ogni anno, la prima di campionato regala quel profumo come quando, tornando dalle ferie, giriamo la chiave e respiriamo l'odore di casa ,soprattutto il ritrovare gli amici di sempre, tifosi epici che vengono da ogni parte d'Italia, veri cuori viola che tutti i giorni nelle loro citta' difendono la Fiorentina da tifosi strisciati di ogni tonalita'. Giocheremo alle 18.30, un orario da Vespro, orario che spezza la giornata e che ti accompagna fino al letto, dove trovi sonno se vinci, vedi i mostri se la partita non e' andata bene. QUANDO ENTRANO IN CAMPO I RAGAZZI, IL CUORE MI BATTE PERCHE', HANNO 11 MAGLIE VIOLA, IL COLORE PIU' BELLO CHE C'E', COMINCIA UNA NUOVA BATTAGLIA!!!! FORZA FIORENTINA.

Pantaleo, un omone dal cuore d'oro — Nella sua esperienza fiorentina, ho avuto la fortuna di conoscere l'uomo Pantaleo, una persona molto semplice, generosa, coraggiosa, passionale, dove il top lo regalava a tavola, risate interminabili,quantita' di cibo ingerito da guinness dei primati, chiusura della sua cena con bicchiere di birra media riempito da ghiaccio e Averna. Per quanto riguarda la preparazione calcistica va lasciato fare, la prima esperienza ci ha regalato degli autentici campioni, nella seconda lo consigliai di non tornare per non sciupare quanto di buono avesse fatto negli anni precedenti, fui buon profeta, chiamato dai Della Valle, torno' alla Fiorentina, accompagnandola alla cessione a Rocco Commisso. Personalmente gli vorro' sempre bene, come la maggior parte dei tifosi viola, chiudo questo pensiero sul Corvo, con una sua battuta a Moena, un tifoso gli urla: Pantaleo che viene Llorente? - risposta: se non viene Llorente verra' un su' parente!!!!