Barone nel pre: “Oggi è arrivata un’altra offerta per Nico. Su Sabiri…”

Ringraziamo il Brentford per l'offerta che è arrivata anche oggi, ma Nico Gonzalez non è in vendita e rimarrà con noi, sta bene a Firenze ed è un giocatore importante per tutto il campionato italiano. Jovic e Amrabat ancora non hanno ricevuto offerte ma in caso valuteremo e li potremmo accontentare. Le notizie su Sabiri non sono vere è un giocatore della Fiorentina, ha un piccolo fastidio e sarà disponibile questa Domenica. Facciamo un passo alla volta, oggi giochiamo per passare il turno, poi teniamo per noi le nostre ambizioni e i risultati dipendono da vari fattori. Siamo ancora attivi sul mercato e ci guardiamo intorno. Firenze è una piazza importante, siamo vicini al nostro tifo e pensiamo di aver allestito una squadra di grande livello