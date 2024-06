Un enorme grazie al Mister aspettando fatti concreti dalla società

Ha commesso errori? Ovviamente si. Poteva gestire diversamente alcune partite? Come no. Nel complesso però Italiano ha migliorato tutto quello che ha toccato e fin dalla prima stagione ha portato il gruppo oltre i propri limiti. Ecco. E' proprio questo il punto. La Fiorentina infatti non è riuscita ad andare di pari passi col lavoro che veniva fatto sul campo. Di fatto insomma, siamo tornati alle “due velocità” di cui parlò anni fa Cesare Prandelli. Squadra, allenatore e staff correvano, il club camminava. Pensateci. Soprattutto, pensate alla formazione della prima stagione e poi prendete in mano quella che ha appena chiuso il 2024. Qual è più forte? Nella migliore delle ipotesi, e sarebbe comunque una constatazione abbastanza deprimente, si può dire che il livello medio dei viola sia sempre rimasto quello. Nella peggiore, ed io sinceramente credo più a questa, si può sostenere che negli undici titolari la Fiorentina sia addirittura peggiorata.

E' questo, l'enorme rimpianto. E' il pensiero di aver sprecato (più volte, l'ultima a gennaio) l'occasione per fare davvero un salto in alto. Sarebbe bastato poco. Sarebbe bastato che il club avesse lo stesso coraggio del suo allenatore. Sarebbe bastato aver voglia di rischiare, a costo di “essere infilati in contropiede”. Soltanto così, si può pensare di crescere. Si chiama “rischio d'impresa”, ed un imprenditore come Rocco Commisso dovrebbe sapere di cosa si tratta. Sia chiaro. Ciò non significa (e nessuno l'ha mai chiesto) spendere centinaia e centinaia di milioni o non fare attenzione ai bilanci. E' giusto tenere i conti in ordine, ma lo si può fare anche alzando l'asticella. Come? Programmando, e portando la competenza al potere. Il Bologna, tanto per fare un esempio, non ha speso più della Fiorentina. Semplicemente, ha speso meglio.

“Siamo altamente ambiziosi”, ha detto ieri Daniele Pradè. Parole, parole, parole e, se appunto guardiamo a quanto successo nell'ultimo mercato di gennaio, soltanto parole. Contano zero e, per il momento, non sono confermate dai fatti. E non è un caso se un allenatore (lui si, molto ma molto ambizioso) come Vincenzo Italiano ha deciso di salutare. Certo. Sulla sua decisione (oltre al dolore per certe critiche ricevute) pesa la consapevolezza di non poter fare più di così. Ma se gli avessero messo a disposizione una rosa migliore avrebbe pensato le stesse cose? La verità è che dopo aver creduto alle promesse ricevute per due anni e mezzo, il mister ha perso l'illusione. E se ad un tecnico come lui togli la possibilità di sognare, gli “ammazzi” l'entusiasmo, è giusto lasciarlo andare.

Tocca a loro, adesso. Tocca alla proprietà e ai dirigenti dar seguito a quelle parole di Pradè. Perchè il diesse ha mille difetti, ma vi assicuriamo che fin da subito ha capito cosa siano Firenze e i fiorentini. Sa bene insomma che quella frase resterà scolpita nella pietra e che al primo passo indietro gli verrà schiantata sul tavolo. Si vedrà. Per il momento, e ancora per qualche ora, si può lasciare spazio al bilancio di quanto successo in questi tre anni e alle considerazioni su Vincenzo Italiano. Un uomo vero, con i suoi pregi e i suoi difetti, ma che (lui si) ci ha sempre messo la faccia. Senza nascondersi, lavorando 20 ore su 24, sette giorni su sette, spremendosi fino a svuotarsi per cercare di regalare qualcosa di grande alla Fiorentina e alla sua gente. Per tutto questo, aldilà di qualsiasi (legittima) opinione sul suo operato, merita soltanto una parola: grazie!