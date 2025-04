Parma-Cagliari-Empoli = Juve-Atalanta-Milan: ecco il nulla osta per la Champions

Non c'è nulla che impedisca di sognare

"Nulla osta", appunto, nulla si mette di traverso. Se la Fiorentina fa punti sia contro le grandi sia contro le piccole, come è stato nelle ultime sei giornate di campionato, allora non c'è ragione per ritenere impossibile qualsiasi traguardo, come ha assicurato Richardson in conferenza stampa. La partita con la Roma sarà come una finale: i giallorossi hanno battuto un'Inter sulle gambe a San Siro, arrivano come i migliori in A da fine dicembre ad oggi e andranno affrontati senza Dodò indisponibile, senza Ranieri squalificato e tra una semifinale e l'altra contro il Betis in Conference League; per fortuna con Kean in attaccostando a quel che dice Palladino. Serve qualcosa di straordinario. Ma non è esattamente qualcosa di fuori dall'ordinario quel che stiamo raccontando da agosto in questa stagione?