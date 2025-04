Fiorentina-Empoli, pagelle VN: Spalletti, visto Mandragora? Folorunsho, così no

MANDRAGORA 8: riguardate il replay quante volte volete, ma le immagini non cambiano, l'ha fatto così davvero. Gol da cineteca per Mandragora che va a incorniciare un mese di aprile da grande giocatore. Chissà, forse Spalletti ci potrebbe fare un pensierino...

FOLORUNSHO 5,5: non è Dodò e si vede. Ed è sbagliato aspettarsi da lui quello che farebbe il brasiliano. Il ruolo non è il suo, ma l'ex Napoli resiste stoicamente per il bene della squadra, ma è colpevole sul gol di Fazzini. Il Betis non è l'Empoli, è giusto ricordarlo...