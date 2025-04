Rammarico Cataldi, orgoglio Palladino: la stagione in una gara. E ora su o giù?

Ci perdoneranno i manzoniani quattro aficionados di questa rubrica che ha visto la luce con l'inizio della stagione 2024/25 e che sono abituati a leggerla nelle propaggini della fine della partita, ma quando la Fiorentina gioca a Milano l'autore è per questioni di domicilio inviato a San Siro, e dunque come inviato ha il compito di occuparsi delle conferenze stampa nel post-gara. Tuttavia, è stato proprio il fatto di aver ascoltato in prima persona le considerazioni di Cataldi e Palladino che, nel tragitto in scooter tra lo stadio Meazza e le braccia di Morfeo (ma non Domenico), ha favorito lo scaturire di questa breve riflessione.

Un accostamento di termini divergenti, ma che non stona

"Io sinceramente sono più rammaricato per il pareggio, è stato un peccato", ha detto il centrocampista. "Orgoglioso. Un mix di emozioni che ti porti dentro, rabbia per l'espulsione, ti dici che potevi vincerla ma anche perderla", aveva commentato poco prima l'allenatore. A onor del vero, anche Palladino ha poi parlato di rammarico, a testimonianza di come la Fiorentina sia arrivata in casa del Milan con l'idea di vincere. Però questa collisione tra una sensazione negativa, il rammarico, e una positiva, l'orgoglio, non stride, non stona. Rende l'idea di come la squadra viola abbia trovato il proprio equilibrio al termine di una partita che, come la stagione, ha vissuto diverse fasi: dominio, shock, apnea, ripresa, pugnalata, reazione, assalto, riassetto. Spargetele un po', giocate con l'ordine e potete ricostruire il percorso di Kean e compagni da metà agosto ad oggi.