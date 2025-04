Mandragora, 10 gol+assist da febbraio a oggi: in Italia nessuno come lui!

In Italia, in questo momento quanti giocatori sono come lui? Quanto ai numeri, nessuno! Sì, perché grazie alla nostra solita e fruttuosa collaborazione con Sofascore, siamo arrivati a conoscenza che il giocatore con la maglietta viola con la otto sulle spalle è, da febbraio ad oggi, il giocatore (attaccanti compresi) con la migliore contribuzione al gol (10, tra gol e assist) in Italia in tutte le competizioni. L'avreste mai detto? Aveste mai pensato di vedere Mandragora, in una classifica di questo tipo, sopra a Retegui, Kean, Leao, Pulisic, Lukaku e tanti altri? Non credo in molti.